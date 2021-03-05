Захарова обвинила Европу в политической игре вокруг вакцин 

«Если они [страны] считают, что в период пандемии (…) они, имея возможность взаимодействия со странами, где эта вакцина разрабатывается, предпочитают политическую возню здравомыслию и здоровью своих людей, то мне не интересно, вернутся ли они в лоно нормальности, наступит ли у них там оттепель», — заявила Захарова, добавив, что в таком случае это уже проблемы Европы.