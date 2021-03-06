Петербург продлил ограничения по COVID

До 28 марта власти Санкт-Петербурга продлили антиковидные ограничения. В силе остаётся запрет на публичные мероприятия, режим самоизоляции для пожилых и людей с хроническими болезнями.

В городе по-прежнему будут закрыты ночные кабаре, клубы (дискотеки), запрещено курение кальянов, добавили в пресс-службе администрации губернатора в пятницу.

Работодателям рекомендуют оставить граждан старше 65 лет на удалёнке, пишет «Интерфакс».

Если же будет принято решение о проведении какого-то массового мероприятия, то только с разрешения губернатора Петербурга.

Кроме того, до 30 сентября 2021 года в Северной столице сохранят ранее установленные ограничения на организацию отдыха детей и молодёжи и их оздоровление в городских учреждениях.