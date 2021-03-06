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Петербург продлил ограничения по COVID до конца марта 

News.ru и ещё 5 1 час назад
Петербург продлил ограничения по COVID
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press
До 28 марта власти Санкт-Петербурга продлили антиковидные ограничения. В силе остаётся запрет на публичные мероприятия, режим самоизоляции для пожилых и людей с хроническими болезнями.
В городе по-прежнему будут закрыты ночные кабаре, клубы (дискотеки), запрещено курение кальянов, добавили в пресс-службе администрации губернатора в пятницу.
Работодателям рекомендуют оставить граждан старше 65 лет на удалёнке, пишет «Интерфакс».
Если же будет принято решение о проведении какого-то массового мероприятия, то только с разрешения губернатора Петербурга.
Кроме того, до 30 сентября 2021 года в Северной столице сохранят ранее установленные ограничения на организацию отдыха детей и молодёжи и их оздоровление в городских учреждениях.
Как писал ранее NEWS.ru, с 8 марта на территории Москвы будет отменён обязательный домашний режим для пожилых жителей столицы. Также власти разблокируют социальные карты гражданам старше 65 лет. Об этом 5 марта сообщил столичный мэр Сергей Собянин.
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Политика , Самоизоляция , Сергей Собянин , Правительство Санкт-Петербурга , Интерфакс , Санкт-Петербург
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