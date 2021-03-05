Жириновский оценил роль Сталина в истории России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался об исторической роли Иосифа Сталина, умершего 68 лет назад. По его мнению, тот факт, что на его похоронах погибли люди, не может свидетельствовать о большом уважении к нему в народе.

Там в основном зеваки были. Так вот какой правильный вывод нужно сделать. Нам не нужны такие лидеры, на похоронах которых гибнут люди. Нам нужны лидеры, которые управляют 10 лет. Не больше 2 сроков по 5 лет. И никаких грандиозных похорон после, — написал Жириновский в своём Telegram-канале.

Он добавил, что такому лидеру также необходимо предоставить почётную пенсию и обеспечить тихие похороны «много лет спустя», в семейном склепе.

Ранее СМИ сообщили, что на Красной площади прошла церемония возложения цветов к могиле Иосифа Сталина. Власти Москвы разрешили провести мероприятие, приуроченное к годовщине смерти «вождя народов».

Как сообщал NEWS.ru, Владимир Жириновский считает, что женщины в России не хотят стать президентами, так как это «тяжелейший труд». По его мнению, счастье для женщины — это делать то, что она хочет. А хочет она — «на месте заниматься своим делом: фармацевтикой, учительством, музыкой».