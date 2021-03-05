Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Жириновский рассказал, какой лидер нужен России 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Жириновский оценил роль Сталина в истории России
Фото: News.ru
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался об исторической роли Иосифа Сталина, умершего 68 лет назад. По его мнению, тот факт, что на его похоронах погибли люди, не может свидетельствовать о большом уважении к нему в народе.

Там в основном зеваки были. Так вот какой правильный вывод нужно сделать. Нам не нужны такие лидеры, на похоронах которых гибнут люди. Нам нужны лидеры, которые управляют 10 лет. Не больше 2 сроков по 5 лет. И никаких грандиозных похорон после, — написал Жириновский в своём Telegram-канале.

Он добавил, что такому лидеру также необходимо предоставить почётную пенсию и обеспечить тихие похороны «много лет спустя», в семейном склепе.
Ранее СМИ сообщили, что на Красной площади прошла церемония возложения цветов к могиле Иосифа Сталина. Власти Москвы разрешили провести мероприятие, приуроченное к годовщине смерти «вождя народов».
Как сообщал NEWS.ru, Владимир Жириновский считает, что женщины в России не хотят стать президентами, так как это «тяжелейший труд». По его мнению, счастье для женщины — это делать то, что она хочет. А хочет она — «на месте заниматься своим делом: фармацевтикой, учительством, музыкой».
Видео дня. Даву и Бузову заподозрили в примирении
News.ru: последние новости
В Кремле раскрыли подробности ночной встречи Путина с иностранцем В Кремле раскрыли подробности ночной встречи Путина с иностранцем Песков: политика санкций против России не достигает цели Песков: политика санкций против России не достигает цели Россия вскоре обнародует стоп-лист американцев в ответ на санкции Россия вскоре обнародует стоп-лист американцев в ответ на санкции
Комментарии 4
Политика , Владимир Жириновский , ЛДПР , Правительство Москвы , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Кавказцев избили в Краснодаре за лезгинку
00:48
Кавказцев избили в Краснодаре за лезгинку
Происшествия
Гигантские кенгуру устроили боксерский поединок на дороге
00:27
Гигантские кенгуру устроили боксерский поединок на дороге
В мире
Звезда «Дома-2» зарабатывала секс-видео в Сети
00:58
Звезда «Дома-2» зарабатывала секс-видео в Сети
Шоу-бизнес
Трамвай протаранил 9 автомобилей в Иркутске
00:32
Трамвай протаранил 9 автомобилей в Иркутске
Происшествия
Внедорожник залетел в кабину автобуса в Норильске
00:11
Внедорожник залетел в кабину автобуса в Норильске
Происшествия
Огромные ямы поглощают европейскую страну
00:29
Огромные ямы поглощают европейскую страну
В мире
Полицейские радостно фотографировались рядом с трупом
00:14
Полицейские радостно фотографировались рядом с трупом
Происшествия В мире
«Если выйдете из дома после 20:00, буду стрелять по головам»
00:35
«Если выйдете из дома после 20:00, буду стрелять по головам»
В мире
Державший в плену девушек маньяк собрался жениться
01:14
Державший в плену девушек маньяк собрался жениться
Происшествия Криминал
На Урале полиция ищет монаха-убийцу
00:52
На Урале полиция ищет монаха-убийцу
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение