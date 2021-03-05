МИД анонсировал ответные санкции против США 

Россия совсем скоро объявит об ответе на введенные США санкции. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, пишет РИА Новости.
Захарова в эфире «Первого канала» подчеркнула, что Москва «ничего не ждет»в вопросе с санкциями, при этом раньше не было такого пристального внимания к ним.
«Раньше мы не раскрывали и не предавали такой гласности, такого публичного измерения ответным мерам. Они ввели какие-то стоп-листы, мы ввели стоп-листы, либо проинформировали их, либо ответили на их вопросы Но, учитывая, как они себя ведут сейчас, они опубликовали сразу все эти списки, я думаю, что мы их скоро порадуем, работа ведется», — пояснила представитель МИД.
Как писал «Рамблер», ранее США и Евросоюз ввели санкции против российских чиновников из-за дела учредителя Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, Алексея Навального.
Под европейские санкции попали генпрокурор России Игорь Краснов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов и директор ФСИН Александр Калашников. Калашников и Краснов также попали в санкционный список США, помимо них в него вошли замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, директор ФСБ Александр Бортников, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин.