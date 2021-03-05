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Москва

МИД анонсировал ответные санкции против США 

Алиса Селезнёва 34 минуты назад
Россия совсем скоро объявит об ответе на введенные США санкции. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, пишет РИА Новости.
Захарова в эфире «Первого канала» подчеркнула, что Москва «ничего не ждет»в вопросе с санкциями, при этом раньше не было такого пристального внимания к ним.
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«Раньше мы не раскрывали и не предавали такой гласности, такого публичного измерения ответным мерам. Они ввели какие-то стоп-листы, мы ввели стоп-листы, либо проинформировали их, либо ответили на их вопросы Но, учитывая, как они себя ведут сейчас, они опубликовали сразу все эти списки, я думаю, что мы их скоро порадуем, работа ведется», — пояснила представитель МИД.

Как писал «Рамблер», ранее США и Евросоюз ввели санкции против российских чиновников из-за дела учредителя Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, Алексея Навального.
Под европейские санкции попали генпрокурор России Игорь Краснов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов и директор ФСИН Александр Калашников. Калашников и Краснов также попали в санкционный список США, помимо них в него вошли замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, директор ФСБ Александр Бортников, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин.
Комментарии 2
Политика , Видео , Александр Калашников , Александр Бастрыкин , Павел Попов , Андрей Ярин , Алексей Навальный , Виктор Золотов , Игорь Краснов , Мария Захарова , Александр Бортников , Алексей Криворучко , Сергей Кириенко , Росгвардия , ФСБ , Администрация Президента РФ , МИД , ЕС , Фонд борьбы с коррупцией , Минюст РФ , СКР , ФСИН , РИА Новости
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