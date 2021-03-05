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Суд обязал Навального выплатить Пригожину полмиллиона рублей 

РИА Новости 1 час назад
Суд обязал Навального выплатить Пригожину полмиллиона рублей
Фото: РИА Новости
Люблинский суд Москвы в пятницу частично удовлетворил иск бизнесмена Евгения Пригожина к блогеру Алексею Навальному о защите чести и деловой репутации, обязав ответчика опровергнуть порочащие честь сведения и выплатить заявителю 500 тысяч рублей, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Елисеев.

"Суд частично удовлетворил иск Пригожина к Навальному, обязав ответчика в течение 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу удалить порочащие сведения и опубликовать опровержение. Кроме того, с Навального взыскан моральный вред в размере 500 тысяч рублей", — рассказал собеседник агентства, представляющий интересы Пригожина.

В середине октября 2020 года в компании "Конкорд", принадлежащей Пригожину, сообщили, что его юристы начали подавать иски о защите чести и достоинства к Навальному, Любови Соболь, Леониду Волкову, Максиму Шевченко и Владимиру Милову. Отмечалось, что поводом для обращений явились "публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащих клеветнические сведения".
Ранее же Пригожин добился судебного решения о взыскании с Навального, Соболь и ФБК* 88 миллионов рублей. Эти деньги были взысканы с них по иску компании "Московский школьник" за утверждения об аферах с питанием школьников. Затем этот долг был выкуплен у компании лично Пригожиным. Взыскание подтверждено на уровне Верховного суда России.
*Организация, включенная Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
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Политика , Владимир Милов , Алексей Навальный , Евгений Пригожин , Игорь Елисеев , Леонид Волков , Любовь Соболь , Максим Шевченко , Минюст РФ , РИА Новости
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