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Москва

Песков напомнил об ответственности за преступления в отношении детей 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 2 часа назад
Песков напомнил об ответственности за преступления против детей
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что все перечисленные Владимиром Путиным правонарушения, в частности призывы выходить на несанкционированные акции и распространение детской порнографии, подлежат наказанию в соответствии с законом.
На встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» Путин заявил, что в интернете, помимо призывов детям выходить на несанкционированные акции, распространяется детская порнография, наркотики, все это — источник использования детей и извлечения прибыли, в том числе и при подталкивании к суицидам. Журналисты спросили Пескова, считает ли Кремль перечисленные президентом правонарушения преступлениями одной тяжести.

«Я не могу говорить о сопоставимости порядка тех или иных правонарушений. Я могу лишь только подтвердить, что да, это является правонарушениями. И это, собственно, подлежит наказанию в соответствии с законом», — сказал Песков, передает РИА «Новости».

Кроме того, Путин заявил, что интернет способен разрушить общество изнутри, если он не будет подчинен моральным законам.
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Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , РИА Новости
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