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Москва

Захарова заявила о готовности России ответить на санкции США 

Газета.Ru и ещё 5 4 часа назад
Захарова заявила о готовности России ответить на санкции США
Фото: ТАСС
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия собирается ответить на новые американские санкции. Об этом она сообщила в эфире "Первого канала".

"Почему вы думаете, что мы ждем? Никто не ждет, другое дело, что раньше мы не раскрывали и не предавали такой гласности, такого публичного измерения ответным мерам", — ответила Захарова на вопрос, чего ждет Москва в связи с новыми санкциями.

Представитель МИД добавила, что сейчас Россия работает над ответными действиями в адрес США. Ранее США опубликовали санкционный список российских чиновников и организаций в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального.
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Политика , Алексей Навальный , Мария Захарова , МИД , Первый канал , Москва , США
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