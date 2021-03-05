Захарова заявила о готовности России ответить на санкции США 

"Почему вы думаете, что мы ждем? Никто не ждет, другое дело, что раньше мы не раскрывали и не предавали такой гласности, такого публичного измерения ответным мерам", — ответила Захарова на вопрос, чего ждет Москва в связи с новыми санкциями.