Прилепин предложил ввести временную диктатуру

Публицист предположил, что бывшему заключенному заплатили за появление в передаче около трех миллионов рублей. Он отметил, что теперь преступника увидят миллионы людей, некоторые из которых задумаются о «чем-то смутном».

«Я несколько раз писал, что современная Россия мучительно напоминает о советских фильмах, где показывали тлетворный Запад, с его проститутками, воинствующими геями, педофилами, с его удушающей рекламой и мерзостью. Запад оказался именно таким, нас не обманули. Но мы еще стали лучшим учеником этого Запада. Мы омерзительны», — написал Прилепин.

Он предложил ввести в стране временную диктатуру, «забить досками наглухо» телевидение и начать бороться с анонимностью в сети. Писатель предложил оставить лишь каналы «Скрепы» и «Армия».

«И больше никто никогда никаких педофилов по центральному телевидению не увидит. Только космонавтов, солдат и героических оперов, которые ловят преступников», — добавил Прилепин.