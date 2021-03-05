В Госдуме раскритиковали инициативу «Аэрофлота» 

Как сообщал «Рамблер», ранее в СМИ появилась информация о том, что компания «Аэрофлот» выступила с инициативой исключить из тарифа стоимость регистрации в аэропорту, чтобы пассажир мог выбирать — регистрироваться платно на стойке или бесплатно онлайн.

При этом представитель «Аэрофлота» Михаил Демин уточнил, что платная регистрация в аэропорту неактуальна для полносервисных компаний (таких как «Аэрофлот»), но актуальна для дискаунтеров, так как для их пассажиров важно даже незначительное снижение тарифа.

Старовойтов оценил предложение авиакомпании «негативно».

«Я понимаю, что если с такой инициативой выходит некий хозяйствующий субъект, который нацелен в первую очередь на зарабатывание денег, то такого рода инициативы в любом случае будут отражаться на карманах наших граждан, тех, кто пользуется их услугами», — пояснил парламентарий.

Он также отметил, что хотел бы, чтобы «Аэрофлот» получал прибыль, но не за счет россиян.