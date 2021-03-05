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Сенатор Цеков предложил отказаться от Нобелевской премии мира 

РИА Новости 22 минуты назад
Сенатор предложил отказаться от Нобелевской премии мира
Фото: © AP Photo / Patrick Semansky
Нобелевская премия мира политизирована, следует от нее отказаться, считает член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.
В Нобелевский комитет (премия мира) поступило 329 кандидатур. Среди номинантов — экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская и российский блогер Алексей Навальный, шведская экоактивистка Грета Тунберг и бывший президент США Дональд Трамп.

"Премия мира давно вызывает большие вопросы, поскольку эта премия не за успехи в области достижения мира, а за пристрастное, субъективное отношение к конкретным политикам", — сказал Цеков РИА Новости в пятницу.

По мнению сенатора, премию мира отличает "крайняя политизированность, субъективный подход в соответствии со сложившейся на данный момент международной ситуацией".
Кроме того, политик обратил внимание на практику двойных стандартов при выдвижении номинантов.

"В США и Европе можно набрать не одну сотню человек, таких как Тихановская и Навальный. Но там они нарушители закона, а здесь они преподносятся как "борцы за свободу", — подчеркнул он.

Цеков также напомнил, что премию мира присуждали и президентам, которые в дальнейшем развязывали войны. В частности, такая история была с Бараком Обамой.

"Премия мира стала слишком политизированной, от нее следует отказаться", — сказал Цеков.

По его мнению, похожая неоднозначная ситуация касается и премии по литературе.
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Комментарии
Политика , Светлана Тихановская , Алексей Навальный , Барак Обама , Грета Тунберг , Сергей Цеков , Дональд Трамп , Нобелевский комитет , Совет Федерации , РИА Новости
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