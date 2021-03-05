Мишустин посетил научный центр «Вектор» 

Глава Роспотребнадзора Анна Попова и генеральный директор центра Ринат Максютов проводили премьера и его делегацию в отдел зоонозных инфекций и гриппа.

Сначала Мишустину продемонстрировали защитные костюмы для работы сотрудников лабораторий в "заразной зоне". Премьер поинтересовался, насколько сложно создать такой костюм. Максютов рассказал, что главная сложность заключалась в том, чтобы сделать многоразовый костюм сверхпрочным и иметь при этом возможность провести его дезинфекцию в парах формалина.

После этого глава правительства осмотрел единственную в России референс-лабораторию Всемирной организации по птичьему гриппу.

Ожидается, что в этом году лаборатория подучит статус Сотрудничающего центра ВОЗ по гриппу, второго в мире центра, занимающегося исключительно высокопатогенными вирусами гриппа на стыке вирусов животных и человека.

Сотрудники лаборатории рассказали Мишустину, что в 2021 году "Вектор" впервые в мире лабораторно подтвердил случай инфицирования человека вирусом гриппа птиц субтипа H5N8, что стало возможным благодаря курируемой сети из ста региональных лабораторий Роспотребнадзора и трёх опорных баз.

В настоящее время лаборатория ведёт углублённое изучение вируса с целью оценки его пандемического потенциала. Первые полученные результаты отмечают, что он представляет опасность для человека в пандемическом плане.

Ученые работают над созданием платформы для вакцины, если она понадобится.

Премьер также посетил лабораторию обратной генетики, где ведётся эта разработка с использованием оригинальных молекулярных компонентов.

На "Векторе" с использованием последних достижений генетики создаются вакцинные платформы, которые позволяют в случае необходимости быстро разработать и начать производство вакцины против особо опасных заболеваний.

Сотрудники лаборатории рассказали, что данные технологии были использованы и при разработке кандидатных вакцинных препаратов против нового коронавируса.

Премьер поинтересовался, насколько возможно в лабораторных условиях моделировать и создавать неизвестные вирусы. Ему рассказали, что сейчас благодаря генетическим технологиям идёт завершение получения южноафриканского варианта коронавируса. По словам сотрудника лаборатории, изучение данного штамма позволит оценить, как конкретные мутации могут влиять на эффективность уже разработанных тест-систем и вакцин.

Мишустин также благодаря видеосвязи смог посмотреть, как работают сотрудники "Вектора" в заразной зоне.