Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Видео шутки Путина еще один «дворец» 

Вадим Дроздов 14 минут назад
4 марта в рамках встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» президент Российской Федерации Владимир Путин пошутил про еще один свой "дворец".
В ходе разговора директор по развитию конно-спортивного комплекса «Новополье» Анна Лаппе пригласила президента на открытие реабилитационно-досугового центра. В ответ президент отметил, что здание центра выглядит как дворец, и пообещал приехать на мероприятие.
«Только мне его не приписывайте», — добавил он.
Ранее Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан иностранным агентом) опубликовал фильм-расследование, в котором рассказывалось о «дворце», который находится в Геленджике на мысе Идокопас и якобы принадлежит Путину.
Политика , Видео , Владимир Путин , Фонд борьбы с коррупцией
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео нового скандала Маркл с Букингемским дворцом
03:15
Видео нового скандала Маркл с Букингемским дворцом
В мире
Видео шутки Путина еще один «дворец»
00:13
Видео шутки Путина еще один «дворец»
Политика
Устранение трещины на МКС сняли на видео
00:50
Устранение трещины на МКС сняли на видео
Наука и техника
США показали «прорыв» российского С-400
01:17
США показали «прорыв» российского С-400
Армия Оружие
Подростки спасли школьницу от суицида
00:40
Подростки спасли школьницу от суицида
Происшествия
Колонна во главе со Смертью прошла по Цветному бульвару
00:29
Колонна во главе со Смертью прошла по Цветному бульвару
Новости Москвы Общество
Подросток за один вечер зарубил свою семью топором
00:58
Подросток за один вечер зарубил свою семью топором
Происшествия Криминал
Застуканный за сексом восьмиклассник выпрыгнул из окна
00:11
Застуканный за сексом восьмиклассник выпрыгнул из окна
Происшествия
Пьяный россиянин ударил старушку на костылях
01:39
Пьяный россиянин ударил старушку на костылях
Происшествия
Плащ-невидимка подвел грабителя банка
00:10
Плащ-невидимка подвел грабителя банка
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение