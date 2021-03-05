Видео шутки Путина еще один «дворец» 

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4 марта в рамках встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» президент Российской Федерации Владимир Путин пошутил про еще один свой "дворец".

В ходе разговора директор по развитию конно-спортивного комплекса «Новополье» Анна Лаппе пригласила президента на открытие реабилитационно-досугового центра. В ответ президент отметил, что здание центра выглядит как дворец, и пообещал приехать на мероприятие.

«Только мне его не приписывайте», — добавил он.