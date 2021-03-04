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Москва

Небензя заявил, что Россия ждет ответов на вопросы по «делу Скрипалей» 

РИА Новости 41 минуту назад
Небензя потребовал ответов на вопросы по «делу Скрипалей»
Фото: РИА Новости
"Дело Скрипалей" не закрыто для России, Москва по-прежнему ждет от британской стороны ответов на десятки, если не сотни вопросов, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.
На заседании СБ ООН, посвященном сирийскому химическому досье, представительница Великобритании упомянула об инциденте со Скрипалями, которому исполнилось в четверг три года.

"Это напоминание о том, что мы не должны забывать о нашей ответственности в вопросе предотвращения распространения и применения химического оружия", — указала дипломат.

"Мы признательны нашим британским коллегам за то, что они напомнили нам о третьей годовщине печально известного "дела Скрипалей". И я хотел бы сказать, что это странное дело, которое наши западные партнеры, видимо, считают закрытым на основании печально известного термина, который проник в вокабуляр наших западных партнеров, а именно highly likely ("весьма вероятно" — ред.), — для нас не закрыто", — сказал Небензя.

"И мы по-прежнему не получили ответы на десятки, если не сотни вопросов, которые мы задавали нашим британским коллегам. Ознакомиться с перечнем этих вопросов можно на сайте посольства России в Великобритании", — добавил он.

Он порекомендовал тем, кто интересуется этим делом, "а по сути провокацией, обратить внимание на этот перечень вопросов". "А мы найдем способ, как сделать эти вопросы вновь публичными. И мы по-прежнему будем добиваться ответов на эти вопросы", — указал Небензя.
«Сдают анализы»: куда пропали Скрипали
В свою очередь постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд заявила, что "250 детективов просмотрели более 11 тысяч часов видеонаблюдения и изучили более 1400 показаний свидетелей". По ее словам, "методы, которые они применили в ходе судебно-медицинской экспертизы предоставили достаточные доказательства", позволяющие предъявить обвинения двум гражданам России.
В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
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Комментарии 2
Политика , Сергей Скрипаль , Василий Небензя , ГРУ , Совбез ООН , ООН
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