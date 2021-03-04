Небензя потребовал ответов на вопросы по «делу Скрипалей»

На заседании СБ ООН, посвященном сирийскому химическому досье, представительница Великобритании упомянула об инциденте со Скрипалями, которому исполнилось в четверг три года.

"Это напоминание о том, что мы не должны забывать о нашей ответственности в вопросе предотвращения распространения и применения химического оружия", — указала дипломат.

"Мы признательны нашим британским коллегам за то, что они напомнили нам о третьей годовщине печально известного "дела Скрипалей". И я хотел бы сказать, что это странное дело, которое наши западные партнеры, видимо, считают закрытым на основании печально известного термина, который проник в вокабуляр наших западных партнеров, а именно highly likely ("весьма вероятно" — ред.), — для нас не закрыто", — сказал Небензя.

"И мы по-прежнему не получили ответы на десятки, если не сотни вопросов, которые мы задавали нашим британским коллегам. Ознакомиться с перечнем этих вопросов можно на сайте посольства России в Великобритании", — добавил он.

Он порекомендовал тем, кто интересуется этим делом, "а по сути провокацией, обратить внимание на этот перечень вопросов". "А мы найдем способ, как сделать эти вопросы вновь публичными. И мы по-прежнему будем добиваться ответов на эти вопросы", — указал Небензя.

В свою очередь постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд заявила, что "250 детективов просмотрели более 11 тысяч часов видеонаблюдения и изучили более 1400 показаний свидетелей". По ее словам, "методы, которые они применили в ходе судебно-медицинской экспертизы предоставили достаточные доказательства", позволяющие предъявить обвинения двум гражданам России.