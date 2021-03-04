Небензя потребовал ответов на вопросы по «делу Скрипалей»

"Дело Скрипалей" не закрыто для России
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по-прежнему ждет от британской стороны ответов на десятки, если не сотни вопросов, заявил на заседании СБ ООН
постпред РФ при ООН Василий Небензя
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На заседании СБ ООН, посвященном сирийскому химическому досье, представительница Великобритании
упомянула об инциденте со Скрипалями, которому исполнилось в четверг три года.
"Это напоминание о том, что мы не должны забывать о нашей ответственности в вопросе предотвращения распространения и применения химического оружия", — указала дипломат.
"Мы признательны нашим британским коллегам за то, что они напомнили нам о третьей годовщине печально известного "дела Скрипалей". И я хотел бы сказать, что это странное дело, которое наши западные партнеры, видимо, считают закрытым на основании печально известного термина, который проник в вокабуляр наших западных партнеров, а именно highly likely ("весьма вероятно" — ред.), — для нас не закрыто", — сказал Небензя.
"И мы по-прежнему не получили ответы на десятки, если не сотни вопросов, которые мы задавали нашим британским коллегам. Ознакомиться с перечнем этих вопросов можно на сайте посольства России в Великобритании", — добавил он.
Он порекомендовал тем, кто интересуется этим делом, "а по сути провокацией, обратить внимание на этот перечень вопросов". "А мы найдем способ, как сделать эти вопросы вновь публичными. И мы по-прежнему будем добиваться ответов на эти вопросы", — указал Небензя.
В свою очередь постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд заявила, что "250 детективов просмотрели более 11 тысяч часов видеонаблюдения и изучили более 1400 показаний свидетелей". По ее словам, "методы, которые они применили в ходе судебно-медицинской экспертизы предоставили достаточные доказательства", позволяющие предъявить обвинения двум гражданам России.
В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль
и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
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