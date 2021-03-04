Шойгу созвонился с главой минобороны Казахстана

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Глава Министрества обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с казахстанским коллегой Нурланом Ермекбаевым. Об этом говорится в письме, поступившем в редакцию «Газеты.Ru».

В пресс-службе отметили, что в ходе телефонного разговора стороны затронули актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества стран.

Кроме того, главы оборонных ведомств России и Казахстана обсудили совместные мероприятия боевой подготовки и другие вопросы, которые представляют взаимный интерес.