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Москва

Шойгу созвонился с главой МО Казахстана 

Газета.Ru 1 час назад
Шойгу созвонился с главой минобороны Казахстана
Фото: РИА Новости
Глава Министрества обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с казахстанским коллегой Нурланом Ермекбаевым. Об этом говорится в письме, поступившем в редакцию «Газеты.Ru».
В пресс-службе отметили, что в ходе телефонного разговора стороны затронули актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества стран.
Кроме того, главы оборонных ведомств России и Казахстана обсудили совместные мероприятия боевой подготовки и другие вопросы, которые представляют взаимный интерес.
Ранее Шойгу провел разговор с главой минобороны Армении об обстановке в регионе и Карабахе.
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Политика , Армия , Сергей Шойгу , Министерство обороны , Газета.Ru
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