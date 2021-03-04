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МИД посоветовал Евросоюзу сменить обвинительный тон 

РИА Новости 42 минуты назад
МИД посоветовал Евросоюзу сменить обвинительный тон
Фото: РИА Новости
Для выстраивания продуктивного диалога с РФ, Евросоюзу следует сменить обвинительный тон, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы предлагаем ЕС сменить свой публичный, обвинительный тон. Мы призываем, наконец, начать разговор с фактами на руках, кстати говоря, и по проблемным, а может и в первую очередь по проблемным вопросам. Мы к такому разговору готовы, в том числе в публичной плоскости. У нас есть о чем поговорить. И, конечно, нужно просто отказаться от бессмысленной конфронтационной риторики, перейти к выстраиванию конструктивного диалога с нашей страной на равноправной и взаимовыгодной основе", — сказала Захарова на брифинге.

Апеллируя к позиции ЕС, официальный представитель МИД уточнила, что политизация темы коронавируса, к которой прибегают евроструктуры, продиктована "нечистоплотной конкуренцией и наносит дополнительный ущерб образу, имиджу, реноме самого же Европейского Союза".
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Политика , Мария Захарова , МИД , ЕС
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