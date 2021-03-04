Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Путин: Те, кто оскорбляет ветеранов, зубы себе переломают 

Российская Газета и ещё 4 1 час назад
Путин: Те, кто оскорбляет ветеранов, зубы себе переломают
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с волонтерами прокомментировал тему защиты исторической памяти. По его словам, те, кто оскорбляет ветеранов ВОВ, бесятся в бессильной злобе.
Один из участников встречи поднял эту проблему и заметил: "Те, кто пытается оскорбить наших ветеранах, хочу им сказать — да я вам зубы переломаю!"

Президент обратил внимание на эту реплику. "По поводу нашего отношения к тем, кто пренебрежительно относится к нашей истории, к нашим героям-ветеранам… — сказал он. — Зубы ломать не нужно. Я думаю, что они сами в бессильной злобе себе зубы переломают. И в том числе — об наших ветеранов".

Путин объяснил, что "это люди особой закваски, особой крепости духа". Однако в силу возраста, конечно, они нуждаются в поддержке, констатировал он. Российский лидер поблагодарил волонтеров за их работу в этом направлении.
В Госдуме подготовили поправки об уголовном наказании за оскорбление ветеранов ВОВ
Видео дня. Паулина Андреева родила сына Федору Бондарчуку
Российская Газета: последние новости
Путин назвал способ победить коронавирус Путин назвал способ победить коронавирус Путин примет участие в ПМЭФ Путин примет участие в ПМЭФ Путин поддержал участие волонтеров в политике Путин поддержал участие волонтеров в политике
Комментарии 27
Политика , Владимир Путин , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Видео
США показали «прорыв» российского С-400
01:17
США показали «прорыв» российского С-400
Армия Оружие
Подростки спасли школьницу от суицида
00:40
Подростки спасли школьницу от суицида
Происшествия
Колонна во главе со Смертью прошла по Цветному бульвару
00:29
Колонна во главе со Смертью прошла по Цветному бульвару
Новости Москвы Общество
Подросток за один вечер зарубил свою семью топором
00:58
Подросток за один вечер зарубил свою семью топором
Происшествия Криминал
Застуканный за сексом восьмиклассник выпрыгнул из окна
00:11
Застуканный за сексом восьмиклассник выпрыгнул из окна
Происшествия
Пьяный россиянин ударил старушку на костылях
01:39
Пьяный россиянин ударил старушку на костылях
Происшествия
Плащ-невидимка подвел грабителя банка
00:10
Плащ-невидимка подвел грабителя банка
Происшествия Криминал
Таксист отправил в нокаут пьяного пассажира
00:36
Таксист отправил в нокаут пьяного пассажира
Происшествия Криминал
Соперница жестоко избила студентку в Приамурье
00:48
Соперница жестоко избила студентку в Приамурье
Происшествия
«Я смертник»: россиянин собирался взорвать энергообъект
00:47
«Я смертник»: россиянин собирался взорвать энергообъект
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение