Путин обсудит с депутатами законопроект о геолокации пропавших людей

Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с представителями фракций Госдумы законопроект о поиске пропавших людей по геолокации, заверив, что сделает это 4 марта.

На встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе" к главе государства обратился координатор добровольческого поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". Он напомнил о поручении президента наладить оперативный поиск пропавших людей с помощью данных их мобильных телефонов. Координатор отметил, что сейчас инициатива рассматривается в Госдуме, и обратил внимание Путина на этот вопрос. Доброволец пояснил, что документ важно принять именно с поправками от поискового отряда, чтобы закон стал по-настоящему действенным инструментом.

"По поводу второго чтения законопроекта, о котором вы упомянули, конечно, я переговорю с руководителем фракции "Единая Россия" как ведущей политической силы в парламенте", — отреагировал президент.

Он заметил, что "готов переговорить и с другими коллегами из других фракций".