Песков затруднился назвать беседовавшего с Путиным иностранца

"Я не знаю, это была личная встреча", — объяснил представитель Кремля ТАСС.

В четверг на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе" Путин рассказал, как его знакомый иностранец удивился оживленной Москве на фоне "закрытых" других крупных городов Европы в период пандемии. Президент уточнил, что совсем поздно вечером в среду в Кремле "встречался с одним своим знакомым, коллегой".