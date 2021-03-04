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Москва

Песков не знает, с каким иностранным гостем Путин встречался в Кремле 3 марта 

ТАСС и ещё 8 1 час назад
Песков затруднился назвать беседовавшего с Путиным иностранца
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог назвать иностранного собеседника главы российского государства Владимира Путина, с которым тот встречался в среду.

"Я не знаю, это была личная встреча", — объяснил представитель Кремля ТАСС.

В четверг на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе" Путин рассказал, как его знакомый иностранец удивился оживленной Москве на фоне "закрытых" других крупных городов Европы в период пандемии. Президент уточнил, что совсем поздно вечером в среду в Кремле "встречался с одним своим знакомым, коллегой".

"Он иностранец и живет дома [за рубежом], естественно, и приехал по делам в Россию", — добавил глава государства.

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Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Москва
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