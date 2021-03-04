Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Некоторые ожидали провала, но этого не случилось — Путин о пандемии в РФ 

ИА Regnum и ещё 6 19 минут назад
«Некоторые ждали, что мы провалимся»: Путин о пандемии
Фото: ТАСС
России удалось благополучно справиться с вызовами пандемии коронавируса благодаря активной работе множества людей. Об этом 4 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками акции «Мы вместе».

«У нас много проблем остаётся, это очевидно. Но то, что нам удалось решать стоящие перед нами вопросы эффективнее, чем у многих других — причём у достаточно развитых с точки зрения медицины странах — это абсолютно очевидная вещь сегодня», — заявил Путин.

«Некоторые ждали, что мы просядем, так скажем. Или даже провалимся. Но благодаря медикам, благодаря таким людям, как вы, мы оказались там, где мы есть. Посмотрите: всё постоянно снижается сейчас. Это результат комплексных усилий и государства, и волонтёрского движения, специалистов, врачей, медиков, нянечек, медсестёр и бригад скорой помощи. Государства самого», — продолжил он.
Уволенным в пандемию россиянам вернут работу
Всё это вместе дало ожидаемый результат, подчеркнул президент.

«Ещё раз хочу всех вас за это, всех кого перечислил и даже, может быть, не перечислил, но кто принимал и принимает до сих пор участие в этой работе — хочу вас за это поблагодарить», — сказал Путин.

Видео дня. Паулина Андреева родила сына Федору Бондарчуку
ИА Regnum: последние новости
Назначен первый замдиректора ФСБ России Назначен первый замдиректора ФСБ России В Госдуме опровергли наличие «необъявленной программы» химоружия В Госдуме опровергли наличие «необъявленной программы» химоружия Политолог объяснил причину пророссийских настроений на Украине Политолог объяснил причину пророссийских настроений на Украине
Комментарии 69
Политика , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Подросток за один вечер зарубил свою семью топором
00:58
Подросток за один вечер зарубил свою семью топором
Происшествия Криминал
США показали «прорыв» российского С-400
01:17
США показали «прорыв» российского С-400
Армия Оружие
Колонна во главе со Смертью прошла по Цветному бульвару
00:29
Колонна во главе со Смертью прошла по Цветному бульвару
Новости Москвы Общество
Подростки спасли школьницу от суицида
00:40
Подростки спасли школьницу от суицида
Происшествия
Плащ-невидимка подвел грабителя банка
00:10
Плащ-невидимка подвел грабителя банка
Происшествия Криминал
Пьяный россиянин пнул старушку на костылях
01:39
Пьяный россиянин пнул старушку на костылях
Происшествия
Таксист отправил в нокаут пьяного пассажира
00:36
Таксист отправил в нокаут пьяного пассажира
Происшествия Криминал
Соперница жестоко избила студентку в Приамурье
00:48
Соперница жестоко избила студентку в Приамурье
Происшествия
«Я смертник»: россиянин собирался взорвать энергообъект
00:47
«Я смертник»: россиянин собирался взорвать энергообъект
Происшествия
Видео с преступником, ранившим 8 человек в Швеции
00:34
Видео с преступником, ранившим 8 человек в Швеции
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение