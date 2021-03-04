В Госдуме опровергли наличие «необъявленной программы» химоружия 

«Новым сотрудникам Госдепартамента США следует внимательнее изучать историю вопроса о ликвидации химического оружия. Россия уже давно по нашей инициативе и в присутствии уполномоченных сотрудников ОЗХО ликвидировала все имевшееся химическое оружие, о чем есть соответствующие международные документальные подтверждения. Никакой «необъявленной программы» химического оружия в нашей стране не существует», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
«Не вызывает никаких сомнений, что условия, выдвигаемые США нашей стране, чтобы мы смогли «избежать» новых санкций — бессмысленная и бесперспективная попытка давления на нашу страну и часть грязной политической игры, ведущейся Вашингтоном», — заключил Железняк.