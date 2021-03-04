Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме 

"Пока модальность его участия в пленарной сессии, в других мероприятиях мы не можем сформулировать, потому что эпидемиологическая обстановка весьма подвижна. Будем надеяться на лучшее, но в то же время не будем сейчас исключать никакого формата", — добавил Песков.