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Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме 

ТАСС и ещё 9 48 минут назад
Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме
Фото: РИА Новости
Формат участия президента РФ Владимира Путина в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), запланированном на начало июня, пока не определен, но это мероприятие невозможно представить без главы государства. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, "представить петербургский форум без участия главы государства невозможно, это президентский форум, поэтому участие Путина [в нем] будет".

"Пока модальность его участия в пленарной сессии, в других мероприятиях мы не можем сформулировать, потому что эпидемиологическая обстановка весьма подвижна. Будем надеяться на лучшее, но в то же время не будем сейчас исключать никакого формата", — добавил Песков.

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Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин
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