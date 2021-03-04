Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Песков заявил, что Россия обеспокоена обострением ситуации в Донбассе 

ТАСС и ещё 1 40 минут назад
Песков: Россия обеспокоена обострением ситуации в Донбассе
Фото: РИА Новости
Россия серьезно обеспокоена обострением ситуации в Донбассе и надеется, что руководству Украины удастся удержать действующие в регионе подразделения от наращивания напряженности. Об этом журналистам в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы действительно с глубокой озабоченностью наблюдаем за растущей напряженностью на линии соприкосновения, мы фиксируем все чаще и чаще обстрелы территории Донбасса со стороны украинских вооруженных сил или разных формирований, которые у Украины имеются вблизи линии соприкосновения. Мы фиксируем вход украинских военных в те зоны, где они не должны быть после завершения разведения", — сказал представитель Кремля.

По его словам, "все это повод для серьезной обеспокоенности".

"Мы тщательно анализируем ситуацию. Мы надеемся, что руководству Украины удастся удержать эти формирования и подразделения, которые то ли регулярная армия, то ли еще что-то, от дальнейших провокационных действий и от наращивания напряженности", — подчеркнул Песков.

По его словам, Москва рассчитывает, что партнеры по "нормандской четверке" обратят внимание на рост напряженности на юго-востоке Украины.
Видео дня. Паулина Андреева родила сына Федору Бондарчуку
ТАСС: последние новости
Путин назначил Королева первым заместителем директора ФСБ Путин назначил Королева первым заместителем директора ФСБ В Кремле считают новые санкции против граждан России вмешательством в дела страны В Кремле считают новые санкции против граждан России вмешательством в дела страны В Минцифры рассказали о поправках в законопроект об обезличивании данных В Минцифры рассказали о поправках в законопроект об обезличивании данных
Комментарии
Политика , Дмитрий Песков , Киев , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Подросток за один вечер зарубил свою семью топором
00:58
Подросток за один вечер зарубил свою семью топором
Происшествия Криминал
США показали «прорыв» российского С-400
01:17
США показали «прорыв» российского С-400
Армия Оружие
Подростки спасли школьницу от суицида
00:40
Подростки спасли школьницу от суицида
Происшествия
Плащ-невидимка подвел грабителя банка
00:10
Плащ-невидимка подвел грабителя банка
Происшествия Криминал
«Я смертник»: россиянин хотел взорвать энергообъект
00:47
«Я смертник»: россиянин хотел взорвать энергообъект
Происшествия
Таксист отправил в нокаут пьяного пассажира
00:36
Таксист отправил в нокаут пьяного пассажира
Происшествия Криминал
Соперница жестоко избила студентку в Приамурье
00:48
Соперница жестоко избила студентку в Приамурье
Происшествия
Видео с преступником, ранившим 8 человек в Швеции
00:34
Видео с преступником, ранившим 8 человек в Швеции
Происшествия
Видео прохождения трассы «Стальной охотник»
01:29
Видео прохождения трассы «Стальной охотник»
Армия
Учения танкового батальона ЦВО показали на видео
00:48
Учения танкового батальона ЦВО показали на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение