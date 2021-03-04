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Москва

Захарова заявила, что антироссийские санкции ЕС ничтожны с правовой точки зрения 

ТАСС и ещё 1 10 минут назад
Захарова заявила о ничтожности санкций ЕС
Фото: © Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Москва рассматривает антироссийские санкции Брюсселя как ничтожные с точки зрения права. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Данные меры, которые были предприняты Евросоюзом в обход Совбеза ООН, являются ничтожными с международно-правовой точки зрения, — сказала она. — Мы рассматриваем действия ЕС как еще одну упущенную возможность отказаться от тупиковой политики ультиматумов, давления и перейти в отношениях с Россией к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству. Российская сторона, как вы знаете, не оставит без соразмерного ответа очередную недружественную акцию ЕС".

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Политика , Мария Захарова , МИД , ЕС , Совбез ООН , Бельгия , Брюссель , Москва
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