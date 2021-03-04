Захарова заявила о ничтожности санкций ЕС

"Данные меры, которые были предприняты Евросоюзом в обход Совбеза ООН, являются ничтожными с международно-правовой точки зрения, — сказала она. — Мы рассматриваем действия ЕС как еще одну упущенную возможность отказаться от тупиковой политики ультиматумов, давления и перейти в отношениях с Россией к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству. Российская сторона, как вы знаете, не оставит без соразмерного ответа очередную недружественную акцию ЕС".