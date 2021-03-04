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Захарова: США будут считать врагом всех, кто составляет им конкуренцию 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
Захарова: США будут считать врагом всех, кто составляет им конкуренцию
Фото: РИА Новости
Соединенные Штаты будут рассматривать любую страну в качестве соперника, если она будет составлять им конкуренцию в какой бы то ни было сфере. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью радиостанции "Говорит Москва", комментируя заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о соперниках Вашингтона.

"Основным врагом они [США] будут считать всех тех, кто будет составлять им конкуренцию в любой сфере. Естественно, помимо, так сказать, фактора, который должен демонстрировать их [коллективного Запада во главе с США] союзничество, их объединять, есть еще фактор проигрываемой конкуренции, которую они не могут вести на общепринятых основах. Соответственно, сдерживание России, та же самая цель, та же самая задача — не дать нашей стране возможность на равных конкурировать, на равных в чем-то опережать, на равных в чем-то соперничать, опять же на международно-правовой, законной основе, — сказала Захарова. — С Китаем те же самые проблемы".

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Комментарии 2
Политика , Энтони Блинкен , Мария Захарова , МИД , Радиостанция "Говорит Москва" , США
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