Путин поручил принять закон о защите россиян с кредитами

Российский лидер Владимир Путин поручил принять закон, регулирующий порядок изменения плавающих ставок по кредитам, включая ипотеку, а также сроков возврата таких займов. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений по итогам совещания о ситуации в банковской сфере, опубликованном на сайте Кремля.

Глава ЦБ также заметила, что льготная ипотека под 6,5% хорошо себя показала в качестве антикризисной меры, но ее надо вовремя свернуть. Напомним, что она действует с весны 2020 года и до июля 2021 года. Программа позволяет оформить кредит на квартиру в новостройке на 20 лет с первоначальным взносом от 15%. При этом есть ограничения.