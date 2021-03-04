Путин поручил принять закон о защите россиян с кредитами

Российский лидер Владимир Путин поручил принять закон, регулирующий порядок изменения плавающих ставок по кредитам, включая ипотеку, а также сроков возврата таких займов. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений по итогам совещания о ситуации в банковской сфере, опубликованном на сайте Кремля.
По мнению президента, этот закон должен лучше защитить россиян, у которых есть подобные кредиты. Отмечается, что изменения в законодательство правительство, а также Центробанк должны внести до 15 июля текущего года. Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.
Ранее "Профиль" сообщал, что Набиуллина предложила изменить критерии льготной ипотеки для молодых семей. Она отметила, что нынешняя программа оказалась не очень востребованной в текущих условиях.
Глава ЦБ также заметила, что льготная ипотека под 6,5% хорошо себя показала в качестве антикризисной меры, но ее надо вовремя свернуть. Напомним, что она действует с весны 2020 года и до июля 2021 года. Программа позволяет оформить кредит на квартиру в новостройке на 20 лет с первоначальным взносом от 15%. При этом есть ограничения.
Между тем средний размер ипотеки в России впервые превысил три млн рублей. В частности, в январе 2021 года средний размер кредита на жилье вырос на 1,7%.