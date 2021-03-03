Горбачёв вспомнил о «пророчестве» о создании СНГ

Не послушали. «Давай, давай! Ату его!» Победили главного врага — Горбачёва. И что? До сих пор в нищете, в конфликтах, в войнах, в склоках. До сих пор вон встречаются, а в глаза друг другу не смотрят. Содружество, однако, — приводит РИА Новости слова Горбачёва.