Горбачёв вспомнил о «пророчестве» о создании СНГ

Первый президент СССР Михаил Горбачёв рассказал про письма, в которых предупреждал инициаторов создания Содружества Независимых Государств о возможных последствиях, но его не послушали, и теперь представители СНГ «встречаются, а в глаза друг другу не смотрят».
В обоих письмах речь шла о судьбе страны, людей. Жаль, что отмахнулись, не обратили внимания. А ведь даже тогда всё ещё могло пойти по-другому. В письме к парламентариям были, как оказалось, пророческие слова, — рассказал Горбачёв в интервью пресс-секретарю Горбачёв-фонда Владимиру Полякову.
Он уточнил, что предупреждал в этих письмах о том, что принятие документа (о создании СНГ) «либо приблизит общество к новым формам жизни, либо наши народы долго будут выпутываться поодиночке».
Не послушали. «Давай, давай! Ату его!» Победили главного врага — Горбачёва. И что? До сих пор в нищете, в конфликтах, в войнах, в склоках. До сих пор вон встречаются, а в глаза друг другу не смотрят. Содружество, однако, — приводит РИА Новости слова Горбачёва.