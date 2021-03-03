Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Мишустин утвердил заявочный комитет на ЭКСПО-2030 

ИА Regnum 29 минут назад
Мишустин утвердил заявочный комитет на ЭКСПО-2030
Фото: РИА Новости
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил состав оргкомитета для выдвижения Москвы в качестве места проведения всемирной выставки «ЭКСПО-2030». Соответствующее распоряжение опубликовано 3 марта на официальном портале правовых документов.
В состав оргкомитета вошли министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, президент ТПП РФ Сергей Катырин, вице-мэр Москвы Наталья Сергунина и другие.
Как сообщало ИА REGNUM, Новая Москва может принять в 2030 году Всемирную выставку ЭКСПО. Глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин рассказал, подбирается площадка для размещения международной выставки. Предварительно выбран земельный участок по Киевскому шоссе напротив аэропорта Внуково.
Видео дня. Жители покрыли мэра отборным матом из-за плохой уборки дорог
ИА Regnum: последние новости
В МИД РФ не исключили «асимметричного» ответа на санкции США В МИД РФ не исключили «асимметричного» ответа на санкции США Мишустин продегустировал котлету и гречку в алтайской школе Мишустин продегустировал котлету и гречку в алтайской школе Путин: успех угольной отрасли РФ требует тщательного анализа внешних рынков Путин: успех угольной отрасли РФ требует тщательного анализа внешних рынков
Политика , Владимир Жидкин , Аркадий Дворкович , Сергей Катырин , Наталья Сергунина , Виктор Вексельберг , Денис Мантуров , Михаил Мишустин , Торгово-промышленная палата , Международный аэропорт Внуково , Ренова , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Осьминог примерил кепку и попал на видео
00:51
Осьминог примерил кепку и попал на видео
В мире
Появилось видео с провалившейся в яму с кипятком студенткой
01:23
Появилось видео с провалившейся в яму с кипятком студенткой
Происшествия
Опубликовано видео последствий столкновения двух автобусов на Камчатке
00:25
Опубликовано видео последствий столкновения двух автобусов на Камчатке
Происшествия
Снайперы на митинге армянской оппозиции попали на видео
00:22
Снайперы на митинге армянской оппозиции попали на видео
В мире Происшествия
Ледокол на колесах в Москве показали на видео
00:30
Ледокол на колесах в Москве показали на видео
Новости Москвы
Проспавшую ограбление продавщицу сняли на видео
01:54
Проспавшую ограбление продавщицу сняли на видео
Происшествия
Избиение пассажира таксистами в Уфе попало на видео
00:57
Избиение пассажира таксистами в Уфе попало на видео
Происшествия
Ночной перекус лося в Ленобласти показали на видео
00:20
Ночной перекус лося в Ленобласти показали на видео
Экология
Обращение Ибрагимовича к Нурмагомедову перед его последним боем сняли на видео
00:16
Обращение Ибрагимовича к Нурмагомедову перед его последним боем сняли на видео
Козленок-циклоп с двумя зрачками родился на Филиппинах
01:38
Козленок-циклоп с двумя зрачками родился на Филиппинах
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение