Захарова оценила призыв Авакова об украинских каналах на русском языке 

По словам Захаровой, иностранное вещание на русском языке не согласуется с внутренней политикой Украины. Дипломат напомнила, что Аваков поддержал закрытие русскоязычных украинских каналов, которые принадлежат политику Виктору Медведчуку

Захарова подчеркнула, что на закрытых каналах "работают украинские граждане, и инвестируют в них граждане Украины, и смотрят их граждане Украины". Слова министра Захарова оценила как "крайне циничный подход" к языковой политике.