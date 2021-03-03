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Захарова оценила призыв Авакова об украинских каналах на русском языке 

Национальная Служба Новостей и ещё 6 1 час назад
Захарова оценила призыв Авакова об украинских каналах на русском языке
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Звезда" заявила, что слова главы МВД Украины Арсена Авакова об украинских телеканалах на русском языке являются "каким-то паноптикумом". Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Захаровой, иностранное вещание на русском языке не согласуется с внутренней политикой Украины. Дипломат напомнила, что Аваков поддержал закрытие русскоязычных украинских каналов, которые принадлежат политику Виктору Медведчуку.
Захарова подчеркнула, что на закрытых каналах "работают украинские граждане, и инвестируют в них граждане Украины, и смотрят их граждане Украины". Слова министра Захарова оценила как "крайне циничный подход" к языковой политике.
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Политика , Виктор Медведчук , Мария Захарова , Арсен Аваков , МИД , МВД , ТК "Звезда"
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