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Москва

Матвиенко возмутили цены на цветы 

Алиса Селезнёва 7 минут назад
По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, в преддверии 8 марта цены на цветы оказались завышены, что вызывает недовольство у мужчин. Об этом пишет РИА Новости.

«Скоро 8 марта, цены на цветы кусаются. Мужчины недовольны, женщины ждут цветов», — заметила она на заседании верхней палаты парламента.

Спикер подчеркнула, что рост цен на цветы объясняется неравными условиями, в которых находятся отечественные цветоводы и зарубежные поставщики.

«Для наших цветоводов НДС был 10 процентов, его подняли до 20 процентов. А зарубежные идут на льготных условиях», — заявила Матвиенко.

«Рамблер» писал, что ранее президент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников предупредил российских мужчин о возможном подорожании цветов к 8 марта на 35–40% из-за проблем с импортными поставками. Однако таможенники опровергли эту информацию. По их данным, дефицита нет, цветы поступают в Россию в огромных количествах.
Комментарии 2
Политика , Видео , Алексей Ситников , РИА Новости
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