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Путин поручил бороться с вовлечением подростков в незаконные протестные акции 

Lenta.ru 1 час назад
Путин поручил бороться с вовлечением подростков в протестные акции
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин на заседании коллегии МВД заявил о необходимости бороться с попытками вовлечь подростков в незаконные протестные акции. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, ведомству необходимо проводить мониторинг интернета, чтобы активнее выявлять тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия и привлекать их к ответственности.
Ранее 3 марта Путин заявил о необходимости обеспечить защиту сотрудникам правоохранительных органов и их семей от любых угроз, в том числе в соцсетях.
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Политика , Владимир Путин , МВД
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