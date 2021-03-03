Путин потребовал от силовиков «мониторить интернет» 

Президент России Владимир Путин констатировал рост числа преступлений в сфере IT и призвал силовиков «мониторить интернет». Об этом он заявил, выступая на коллегии МВД, сообщает РИА Новости.

По словам Путина, за последние шесть лет количество киберпреступлений выросло в девять раз. Он также отметил, что из-за этого «поле для аферистов растет».

«Правоохранители должны активно мониторить интернет», — потребовал президент, говоря о мерах по предотвращению киберпреступлений.

Кроме того, Путин поручил МВД наладить сотрудничество с банками, сотовыми и операторами и интернет-провайдерами.

Выступая на коллегии МВД, Путин также призвал полицию жестко пресекать пропаганду национализма, религиозной вражды и насилия, а также заявил о необходимости беспощадно бороться с пьянством за рулем.