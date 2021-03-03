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Москва

Кремль анонсировал ответные меры на новые санкции 

Алиса Селезнёва 42 минуты назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал новые санкции США и Евросоюза против отдельных россиян вмешательством во внутренние дела страны и анонсировал ответные действия. Об этом пишет ТАСС.
«Рамблер» писал, что ранее ЕС и США официально ввели против России новые санкции из-за ситуации с Алексеем Навальным (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента. — Прим. ред.). Под ограничения попали, в том числе генпрокурор Игорь Краснов, глава ФСИН Александр Калашников и глава Росгвардии Виктор Золотов.
США объявили о санкциях против России из-за Навального
Сегодня официальный представитель Кремля заявил, что Россия считает абсолютно неприемлемыми любые подобные ограничения.

«Они существенно вредят и без того находящимся в плачевном состоянии отношениям. Они [санкции] являются не чем иным, как вмешательством во внутренние дела России», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Он также отметил, что санкции ЕС и США по сути дублируют ограничения, уже установленные российским законодательством для попавших в санкционные списки.
При этом пресс-секретарь президента России анонсировал введение ответных санкций для ЕС и США, которые будут наилучшим образом соответствовать российским интересам.

«У нас будут согласованы санкции, будут представлены руководству предложения соответствующими ведомствами, они будут утверждены, а затем они будут озвучены и доведены до сведения наших оппонентов в этой истории», — пояснил Песков.

Он также заверил, что Россия не собирается прерывать международное сотрудничество по линии правоохранительных органов и «будет сделано все, чтобы интересы россиян никоим образом не пострадали».
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Политика , Видео , Александр Калашников , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , Виктор Золотов , Игорь Краснов , Росгвардия , ЕС , Фонд борьбы с коррупцией , Минюст РФ , МВД , ФСИН , ИТАР-ТАСС
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