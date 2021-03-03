Кремль анонсировал ответные меры на новые санкции 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал новые санкции США и Евросоюза против отдельных россиян вмешательством во внутренние дела страны и анонсировал ответные действия. Об этом пишет ТАСС.
«Рамблер» писал, что ранее ЕС и США официально ввели против России новые санкции из-за ситуации с Алексеем Навальным (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента. — Прим. ред.). Под ограничения попали, в том числе генпрокурор Игорь Краснов, глава ФСИН Александр Калашников и глава Росгвардии Виктор Золотов.
Сегодня официальный представитель Кремля заявил, что Россия считает абсолютно неприемлемыми любые подобные ограничения.
«Они существенно вредят и без того находящимся в плачевном состоянии отношениям. Они [санкции] являются не чем иным, как вмешательством во внутренние дела России», — подчеркнул Дмитрий Песков.
Он также отметил, что санкции ЕС и США по сути дублируют ограничения, уже установленные российским законодательством для попавших в санкционные списки.
При этом пресс-секретарь президента России анонсировал введение ответных санкций для ЕС и США, которые будут наилучшим образом соответствовать российским интересам.
«У нас будут согласованы санкции, будут представлены руководству предложения соответствующими ведомствами, они будут утверждены, а затем они будут озвучены и доведены до сведения наших оппонентов в этой истории», — пояснил Песков.
Он также заверил, что Россия не собирается прерывать международное сотрудничество по линии правоохранительных органов и «будет сделано все, чтобы интересы россиян никоим образом не пострадали».