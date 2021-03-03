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Москва

Нарусова отрицает, что желает запретить одиночные пикеты 

News.ru и ещё 2 3 марта 2021
Нарусова опровергла желание запретить одиночные пикеты
Фото: Совет Федерации/flickr.com
Член Совета Федерации и мать журналистки Ксении Собчак Людмила Нарусова заявила, что её слова об участниках пикетов были вырваны из контекста. Она не выступает за запрещение таких акций, как могло показаться.
Ранее стало известно, что Нарусова назвала участников одиночных пикетов возле здания Совфеда «людьми бомжеватого» вида. По её словам, один из них стоял с плакатом, где он обвиняет Горбачёва, что он агент империализма, и требует судить его судом истории, судом народа, рассказала она в эфире «Эха Москвы».

Моя реакция касалась не самого пикета как такового, а того, что если этот человек в течение некоторого времени стоит на ступенях Совета Федерации, а у нас там очень серьёзно охраняют против любого, — цитирует её радиостанция.

Нарусова добавила, что если бы у здания Совфеда «встал человек с пикетом в поддержку Навального или ещё какого-то другого содержания», он бы не простоял там и 10 минут. При этом она заявила, что считает слова сенатора Андрея Клишаса, что теперь от неё ждут «закона о запрете одиночных пикетов», неудачной шуткой.
Ранее Ксения Собчак рассказала, что не смогла наладить общение со своей сестрой Марией, дочерью Анатолия Собчака от первого брака, из-за своей матери Людмилы Нарусовой. Об этом писал NEWS.ru.
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Комментарии 2
Политика , Законодательство , Андрей Клишас , Людмила Нарусова , Ксения Собчак , Анатолий Собчак , Совет Федерации , Эхо Москвы , Москва
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