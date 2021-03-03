Захарова объяснила санкции из-за Навального 

В феврале, как сообщал «Рамблер», суд изменил Навальному условный срок лишения свободы на реальный по делу « Ив Роше » по той причине, что он неоднократно не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в установленные дни.

Сегодня Захарова назвал это попыткой США и ЕС переключить внимание общественности на борьбу с ветряными мельницами, внешним врагом, потому что те не могут справиться с собственными проблемами, например, пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

«Это такой квазисоюз США с ЕС, за которым, кроме оголтелой русофобии, ничего не стоит», — считает она.

По словам спикера МИДа, за ситуацией с санкциями не стоит конкретных нарушений Россией своих обязательств, а лишь политическая кампания, раскрученная западными партнерами. Она сообщила, что Россия обязательно на это ответит, но необязательно симметрично по той причине, что ситуация — искусственно созданная.