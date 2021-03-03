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Москва

Захарова объяснила санкции из-за Навального 

Артём Кульша 10 минут назад
Захарова объяснила санкции из-за Навального
Фото: ТАСС
Санкции США и Европейского союза против России по делу Алексея Навального (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента. — Прим. ред.) — попытка переключить внимание общественности на борьбу с ветряными мельницами. Об этом официальная представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила в эфире радиостанции «Вести ФМ».
В феврале, как сообщал «Рамблер», суд изменил Навальному условный срок лишения свободы на реальный по делу «Ив Роше» по той причине, что он неоднократно не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в установленные дни.
Вчера США и Евросоюз ввели за это санкции в отношении директора ФСБ Александра Бортникова, первого заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко, генерального прокурора России Игоря Краснова, еще четырех человек и нескольких предприятий и учреждений.
Сегодня Захарова назвал это попыткой США и ЕС переключить внимание общественности на борьбу с ветряными мельницами, внешним врагом, потому что те не могут справиться с собственными проблемами, например, пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

«Это такой квазисоюз США с ЕС, за которым, кроме оголтелой русофобии, ничего не стоит», — считает она.

По словам спикера МИДа, за ситуацией с санкциями не стоит конкретных нарушений Россией своих обязательств, а лишь политическая кампания, раскрученная западными партнерами. Она сообщила, что Россия обязательно на это ответит, но необязательно симметрично по той причине, что ситуация — искусственно созданная.
Видео дня. Жители покрыли мэра отборным матом из-за плохой уборки дорог
Комментарии 1
Политика , Ив Роше , Алексей Навальный , Игорь Краснов , Мария Захарова , Александр Бортников , Сергей Кириенко , ФСБ , Администрация Президента РФ , МИД , ЕС , Фонд борьбы с коррупцией , Минюст РФ , Вести ФМ
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