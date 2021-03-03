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В ЕС согласовали новые санкции против россиян из-за Украины 

Lenta.ru 11 минут назад
В ЕС согласовали санкции против россиян из-за Украины
Фото: Reuters
Совет постоянных представителей стран ЕС (COREPER) согласовали новые санкции против российских и украинских физических лиц по Украине, они будут действовать следующие полгода. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
Меры в отношении россиян находятся на стадии оформления. Их обвиняют в «подрыве территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины». Среди попавших под санкции есть и экс-чиновники Украины — например, бывший президент Виктор Янукович.
2 марта глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС сохранит санкции против России в силе до тех пор, пока не будут реализованы Минские соглашения. Он подчеркнул, что контактирует с президентом Украины Владимиром Зеленским по вопросу их реализации.
Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были впервые введены в марте 2014 года. С тех пор они регулярно продлеваются на полгода.
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Комментарии 3
Политика , Виктор Янукович , Шарль Мишель , Владимир Зеленский , ЕС , Европейский совет , РИА Новости
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