В Кремле сочли неприемлемыми санкции ЕС и США

«Если говорить о конкретных людях, в отношении которых введены санкции, а, скорее, ограничения, то это фактически дублирование тех ограничений, которые установлены в отношении этих людей российскими законами», — заявил Песков.

При этом он отметил, что «любые подобные ограничения абсолютно неприемлемы, ибо они существенно вредят и без того находящимся в плачевном состоянии отношениям с США и ЕС».