Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

В Кремле прокомментировали новые санкции ЕС и США 

RT на русском 11 минут назад
В Кремле сочли неприемлемыми санкции ЕС и США
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал новые санкции ЕС и США.

«Если говорить о конкретных людях, в отношении которых введены санкции, а, скорее, ограничения, то это фактически дублирование тех ограничений, которые установлены в отношении этих людей российскими законами», — заявил Песков.

При этом он отметил, что «любые подобные ограничения абсолютно неприемлемы, ибо они существенно вредят и без того находящимся в плачевном состоянии отношениям с США и ЕС».
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что новые санкции США и Евросоюза против России из-за ситуации с Алексеем Навальным являются попыткой отвлечь внимание от собственных проблем.
2 марта ЕС ввёл новые санкции против России. В частности, они коснулись генпрокурора Игоря Краснова, главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, руководителя ФСИН Александра Калашникова и главы Росгвардии Виктора Золотова.
В этот же день Соединённые Штаты тоже объявили о новых санкциях в отношении Москвы.
Видео дня. Жители покрыли мэра отборным матом из-за плохой уборки дорог
RT на русском: последние новости
МИД России отреагировал на новые санкции США МИД России отреагировал на новые санкции США Голикова рассказала о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в России Голикова рассказала о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в России В Крыму ответили на условия Авакова по возобновлению подачи воды В Крыму ответили на условия Авакова по возобновлению подачи воды
Комментарии
Политика , Александр Калашников , Александр Бастрыкин , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , Виктор Золотов , Игорь Краснов , Мария Захарова , Росгвардия , МИД , ЕС , СКР , ФСИН , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Женщина выиграла 20 млн рублей в аэропорту
00:08
Женщина выиграла 20 млн рублей в аэропорту
В мире Общество
Мотоциклист выскользнул из-под колес поезда
01:31
Мотоциклист выскользнул из-под колес поезда
Происшествия Азия
Освободившегося «скопинского маньяка» сочли не опасным
00:32
Освободившегося «скопинского маньяка» сочли не опасным
Происшествия Криминал
Спасение покрытой коркой льда косули сняли на видео
01:37
Спасение покрытой коркой льда косули сняли на видео
Происшествия В мире
Полицейский автомобиль оседлал отбойник посреди дороги
00:35
Полицейский автомобиль оседлал отбойник посреди дороги
Происшествия Новости Москвы
12 человек стали жертвами крушения самолета
00:21
12 человек стали жертвами крушения самолета
Происшествия В мире
Танковые стрельбы на полигоне Алабино на видео
00:48
Танковые стрельбы на полигоне Алабино на видео
Армия
Появилось видео подрыва льда на реке Иневка
00:30
Появилось видео подрыва льда на реке Иневка
Армия
Видео нового способа определения долгожителей
03:37
Видео нового способа определения долгожителей
Наука и техника
Появилось видео падения водонапорной под Тверью
01:09
Появилось видео падения водонапорной под Тверью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение