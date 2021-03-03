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Москва

В Думе усомнились в шансах Киева захватить Крым 

Артём Кульша 59 минут назад
В Думе усомнились в шансах Киева захватить Крым
Фото: РИА Новости
Военная операция Украины по возвращению Крыма — мечта. Об этом депутат Государственной думы Михаил Шеремет заявил РИА Новости.
На днях, как сообщал «Рамблер», бывший депутат Верховной рады Татьяна Черновол заявила, что Украина должна быть готова к проведению военной операции по возвращению Крыма в момент, когда в России начнутся процессы турбулентности.

«Пусть оставят свои мечты при себе», — прокомментировал Шеремет.

Он обвинил Черновол в стремлении повергнуть мир в хаос и попрании норм международного права и законодательства России. Парламентарий выразил уверенность, что она ответит за это по всей строгости закона, а такое сплоченное и мощное государство, как Россия, никому не даст возможностей и шансов на провокации.
На Украине призвали готовиться к военному захвату Крыма
Вчера Шеремет заявил, что власти Украины должны перестать шантажировать Крым водой. Он выразил уверенность, что местные жители не нуждаются в подачках от Киева, а власти полуострова решат все проблемные вопросы последнего года в кратчайший срок. Депутат высказал мнение, что политики на Украине завидуют тому, что Крым процветает.
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Политика , Татьяна Черновол , Михаил Шеремет , Госдума , Верховная Рада , РИА Новости
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