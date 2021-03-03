В Думе усомнились в шансах Киева захватить Крым 

На днях, как сообщал «Рамблер», бывший депутат Верховной рады Татьяна Черновол заявила, что Украина должна быть готова к проведению военной операции по возвращению Крыма в момент, когда в России начнутся процессы турбулентности.

«Пусть оставят свои мечты при себе», — прокомментировал Шеремет.

Он обвинил Черновол в стремлении повергнуть мир в хаос и попрании норм международного права и законодательства России. Парламентарий выразил уверенность, что она ответит за это по всей строгости закона, а такое сплоченное и мощное государство, как Россия, никому не даст возможностей и шансов на провокации.

Вчера Шеремет заявил, что власти Украины должны перестать шантажировать Крым водой. Он выразил уверенность, что местные жители не нуждаются в подачках от Киева, а власти полуострова решат все проблемные вопросы последнего года в кратчайший срок. Депутат высказал мнение, что политики на Украине завидуют тому, что Крым процветает.