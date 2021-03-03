Жириновский предложил странам СНГ войти в состав России 

Он назвал вхождение 14 бывших советских республик в состав России на правах губерний лучшим способом решить все вопросы, обеспечить полную безопасность и отличную экономику.

«Душанбинская губерния, Бишкекская, Ереванская, Рижская, Житомирская, Киевская и так далее», — перечислил парламентарий.

Также он допустил предложение Киргизии и Таджикистану формата Союзного государства, как с Белоруссией, а затем создание чего-то более мощного, чем СНГ, возможно, некой конфедерации.

В октябре, как сообщал «Рамблер», во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе Жириновский высказал мнение, что Турция встревает в различные конфликты, потому что ее власти одержимы идеей возрождения Османской империи. Он выразил уверенность, что Османская империя не может возродиться, а Запад станет главным выгодоприобретателем от возможного вторжения Турции в Карабах.