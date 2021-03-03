Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Жириновский предложил странам СНГ войти в состав России 

Артём Кульша 1 час назад
Жириновский предложил странам СНГ войти в состав России
Фото: РИА Новости
Бывшим республикам Советского Союза стоит войти в состав России. Об этом депутат Государственной думы Владимир Жириновский заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Он назвал вхождение 14 бывших советских республик в состав России на правах губерний лучшим способом решить все вопросы, обеспечить полную безопасность и отличную экономику.

«Душанбинская губерния, Бишкекская, Ереванская, Рижская, Житомирская, Киевская и так далее», — перечислил парламентарий.

Также он допустил предложение Киргизии и Таджикистану формата Союзного государства, как с Белоруссией, а затем создание чего-то более мощного, чем СНГ, возможно, некой конфедерации.
В октябре, как сообщал «Рамблер», во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе Жириновский высказал мнение, что Турция встревает в различные конфликты, потому что ее власти одержимы идеей возрождения Османской империи. Он выразил уверенность, что Османская империя не может возродиться, а Запад станет главным выгодоприобретателем от возможного вторжения Турции в Карабах.
Видео дня. Жители покрыли мэра отборным матом из-за плохой уборки дорог
Комментарии 11
Политика , Владимир Жириновский , Госдума , Радиостанция "Говорит Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео с места крушения самолета в Южном Судане
00:21
Опубликовано видео с места крушения самолета в Южном Судане
Происшествия В мире
Оседлавшее отбойник полицейское авто в Подольске показали на видео
00:35
Оседлавшее отбойник полицейское авто в Подольске показали на видео
Происшествия Новости Москвы
Выскользнувший из-под колес поезда мотоциклист попал на видео
01:31
Выскользнувший из-под колес поезда мотоциклист попал на видео
Происшествия Азия
Выигравшую 20 млн рублей в аэропорту женщину сняли на видео
00:08
Выигравшую 20 млн рублей в аэропорту женщину сняли на видео
В мире Общество
Танковые стрельбы на полигоне Алабино на видео
00:48
Танковые стрельбы на полигоне Алабино на видео
Армия
Появилось видео подрыва льда на реке Иневка
00:30
Появилось видео подрыва льда на реке Иневка
Армия
Видео нового способа определения долгожителей
03:37
Видео нового способа определения долгожителей
Наука и техника
Появилось видео падения водонапорной под Тверью
01:09
Появилось видео падения водонапорной под Тверью
Происшествия
Гибель студентов в Боливии сняли на видео
00:41
Гибель студентов в Боливии сняли на видео
Происшествия
Видео процесса уничтожения химоружия в России
11:26
Видео процесса уничтожения химоружия в России
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение