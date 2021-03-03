Захарова назвала санкции отвлечением от проблем США

Ранее стало известно, что Штаты ввели ограничительные меры против России из-за ситуации с Навальным. Санкции введены против семи «высокопоставленных представителей» российской власти. Они направлены против конкретных организаций и людей. Кроме того, американская разведка напрямую обвинила российские спецслужбы в отравлении Навального.

До этого санкции были введены Евросоюзом.

Как подчеркнула Захарова, одна из задач этой кампании Вашингтона и Брюсселя заключается в отвлечении общественности от их собственных проблем. В ЕС они проявились на фоне возникновения проблемы массовой вакцинации от коронавирусной инфекции. По словам представителя МИД, Брюссель, в частности, не способен согласовать единый подход к тому, нужно ли вводить паспорта вакцинации, как они будут сочетаться с их же концепцией прав человека.

Кроме того, она назвала партнёрство ЕС и США мнимым и основанным на «оголтелой русофобии». Захарова подчеркнула, что Штаты создают «образ борца за справедливость в сфере химического оружия».