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Москва

Захарова назвала западные санкции отвлечением от проблем США 

News.ru 1 час назад
Захарова назвала санкции отвлечением от проблем США
Фото: ТАСС
США и Евросоюз, вводя новые санкции против России, пытаются таким образом отвлечь внимание от своих внутренних проблем. С таким заявлением в разговоре с журналистами выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее стало известно, что Штаты ввели ограничительные меры против России из-за ситуации с Навальным. Санкции введены против семи «высокопоставленных представителей» российской власти. Они направлены против конкретных организаций и людей. Кроме того, американская разведка напрямую обвинила российские спецслужбы в отравлении Навального.
До этого санкции были введены Евросоюзом.
Как подчеркнула Захарова, одна из задач этой кампании Вашингтона и Брюсселя заключается в отвлечении общественности от их собственных проблем. В ЕС они проявились на фоне возникновения проблемы массовой вакцинации от коронавирусной инфекции. По словам представителя МИД, Брюссель, в частности, не способен согласовать единый подход к тому, нужно ли вводить паспорта вакцинации, как они будут сочетаться с их же концепцией прав человека.
Кроме того, она назвала партнёрство ЕС и США мнимым и основанным на «оголтелой русофобии». Захарова подчеркнула, что Штаты создают «образ борца за справедливость в сфере химического оружия».
Как дополнительный элемент вклада в его многосторонность, за которую они теперь ратуют, укрепление рядов североатлантических, усиление связки с Евросоюзом. Ведь именно это они сейчас декларировали, в том числе на полях некой гибридной Мюнхенской конференции по безопасности, которая прошла, но прошла в таком ущербном варианте. Это они декларируют, когда сейчас собирают НАТО в различных форматах, говоря о своей новой стратегии и возвращении к союзу с ЕС, — сказала Захарова в эфире радиостанции «Вести FM».
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Политика , Мария Захарова , МИД , ЕС , НАТО , Вести ФМ , Бельгия , Брюссель , США
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