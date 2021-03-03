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Москва

В Госдуме заявили, что Россия не даст никому шансов захватить Крым 

РИА Новости 37 минут назад
В Думе усомнились в шансах Киева захватить Крым
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал украинских политиков оставить мечты о захвате Крыма, так как шансов на это ни у них, ни у кого-либо другого нет.
Ранее украинский политик, бывший депутат Верховной рады Татьяна Черновол в эфире телеканала "Прямой" призвала быть "постоянно готовыми к проведению, буквально завтра, военной операции по возвращению Крыма". По ее мнению, необходимо дождаться, когда "в России начнутся процессы турбулентности", чтобы воспользоваться этим моментом для захвата полуострова военным путем.

"Российское государство сплоченное и мощное и не даст возможностей и шансов на провокации ни Украине, ни кому-либо другому. Поэтому пусть оставят свои мечты при себе. Подобные призывы — это попрание всех норм международного права и российского законодательства. Люди, которые позволяют себе такие высказывания в адрес российского государства и ее территории, ответят по всей строгости закона", — сказал Шеремет РИА Новости.

По его словам, международное сообщество должно отреагировать на неадекватные заявления украинских политиков, "стремящихся повергнуть мир в хаос".
На Украине призвали готовиться к военному захвату Крыма
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Политика , Татьяна Черновол , Михаил Шеремет , ООН , Госдума , Верховная Рада , РИА Новости
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