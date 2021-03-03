В Думе усомнились в шансах Киева захватить Крым

"Российское государство сплоченное и мощное и не даст возможностей и шансов на провокации ни Украине, ни кому-либо другому. Поэтому пусть оставят свои мечты при себе. Подобные призывы — это попрание всех норм международного права и российского законодательства. Люди, которые позволяют себе такие высказывания в адрес российского государства и ее территории, ответят по всей строгости закона", — сказал Шеремет РИА Новости.