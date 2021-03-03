Видео комментария Лаврова по поводу санкций США 

2 марта министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прокомментировал возможное введение новых санкций США против РФ.
«Реагировать будем однозначно, никто не отменял одно из правил дипломатии — взаимность», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Узбекистана.
Администрация президента США Джо Байдена намерена ввести санкции против Российской Федерации из-за ситуации вокруг тюремного срока Алексея Навального. Телеканал CNN отмечал, что Вашингтон планирует координировать действия с Европейским союзом. Эти санкции станут первыми антироссийскими мерами администрации Байдена после его предшественника Дональда Трампа и смогут задать дальнейшей тон в дипломатических отношениях двух стран.