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Москва

Видео комментария Лаврова по поводу санкций США 

Вадим Дроздов 24 минуты назад
2 марта министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прокомментировал возможное введение новых санкций США против РФ.
«Реагировать будем однозначно, никто не отменял одно из правил дипломатии — взаимность», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Узбекистана.
Администрация президента США Джо Байдена намерена ввести санкции против Российской Федерации из-за ситуации вокруг тюремного срока Алексея Навального. Телеканал CNN отмечал, что Вашингтон планирует координировать действия с Европейским союзом. Эти санкции станут первыми антироссийскими мерами администрации Байдена после его предшественника Дональда Трампа и смогут задать дальнейшей тон в дипломатических отношениях двух стран.
Политика , Видео , Алексей Навальный , Джозеф Байден , Сергей Лавров , Дональд Трамп , ЕС , Администрация США , CNN
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