«Полное замерзание»: Захарова оценила отношения с США

"Неоднократно комментировали эту американскую политику, которая лишена логики и смысла и лишь все больше выхолащивает двусторонние отношения, уже доведенные Вашингтоном до точки полного замерзания", — цитирует Захарову пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.