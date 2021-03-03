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Москва

Захарова заявила, что США довели отношения с РФ «до точки полного замерзания» 

Газета.Ru 46 минут назад
«Полное замерзание»: Захарова оценила отношения с США
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила двусторонние отношения между США и Россией. По ее словам, Белый дом, "запутавшись в собственных внутренних проблемах", снова "пытается культивировать образ внешнего врага", вводя новые антироссийские санкции.

"Неоднократно комментировали эту американскую политику, которая лишена логики и смысла и лишь все больше выхолащивает двусторонние отношения, уже доведенные Вашингтоном до точки полного замерзания", — цитирует Захарову пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Во вторник, 2 марта, Евросоюз и США ввели санкции в отношении России из-за инцидента с Алексеем Навальным.
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Политика , Алексей Навальный , Мария Захарова , МИД , ЕС , США
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