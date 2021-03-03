«Полное замерзание»: Захарова оценила отношения с США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила двусторонние отношения между США и Россией. По ее словам, Белый дом, "запутавшись в собственных внутренних проблемах", снова "пытается культивировать образ внешнего врага", вводя новые антироссийские санкции.
"Неоднократно комментировали эту американскую политику, которая лишена логики и смысла и лишь все больше выхолащивает двусторонние отношения, уже доведенные Вашингтоном до точки полного замерзания", — цитирует Захарову пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.
Во вторник, 2 марта, Евросоюз и США ввели санкции в отношении России из-за инцидента с Алексеем Навальным.