Посол заявил о желании Запада «оторвать» Минск от Москвы

«Дело в том, что политическая интеграция, сближение Беларуси и России есть важнейший фактор, с которым не соглашаются на Западе, и (Западу) нужно делать все, чтобы оторвать Белоруссию от России. И примеров даже на наших глазах тому, к сожалению, огромное множество», — заявил Мезенцев на канале «Беларусь 1», передает РИА «Новости».