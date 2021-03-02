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Москва

Россия пообещала ответить на санкции Евросоюза 

Lenta.ru 40 минут назад
Постпред России при Европейском союзе (ЕС) Владимир Чижов заявил, что Москва ответит на очередные санкции ЕС. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.
По его мнению, в Европе постепенно приходит осознание того, что санкционный ресурс практически исчерпан, поскольку «результата от этих односторонних рестрикций практически нет».

«Если не считать, конечно, российских ответных мер, которые предпринимались и в прошлые разы и, я могу заверить, что будут иметь место и сейчас», — сказал Чижов.

Он пообещал, что решение об ответе на санкции будет приниматься на политическом уровне в Москве.
Инициатором санкций против России стал Боррель
О новых санкциях ЕС стало известно во вторник, 2 марта. В санкционный список попали председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин, директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников, глава Росгвардии Виктор Золотов, а также генпрокурор Игорь Краснов. Им запрещен въезд в страны Евросоюза, также они не смогут хранить средства в банках стран ЕС. В МИД РФ ранее заверили, что не оставят новые ограничительные меры без ответа.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что он стал инициатором санкций против России в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).
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Политика , Видео , Александр Калашников , Александр Бастрыкин , Алексей Навальный , Виктор Золотов , Игорь Краснов , Жозеп Боррель , Владимир Чижов , Росгвардия , МИД , ЕС , Фонд борьбы с коррупцией , Минюст РФ , СКР , ФСИН , РИА Новости
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