Россия пообещала ответить на санкции Евросоюза 

По его мнению, в Европе постепенно приходит осознание того, что санкционный ресурс практически исчерпан, поскольку «результата от этих односторонних рестрикций практически нет».

«Если не считать, конечно, российских ответных мер, которые предпринимались и в прошлые разы и, я могу заверить, что будут иметь место и сейчас», — сказал Чижов.

Он пообещал, что решение об ответе на санкции будет приниматься на политическом уровне в Москве.