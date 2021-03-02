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Москва

Захарова: Санкции ЕС против РФ юридически ничтожны 

Российская Газета и ещё 6 2 марта 2021
Захарова: Санкции ЕС против РФ юридически ничтожны
Фото: РИА Новости
Официальный представитель российского МИД РФ Мария Захарова прокомментировала персональные санкции ЕС против представителей России. По ее словам, меры были приняты вне площадки Совбеза ООН, а значит — являются ничтожными с международно-правовой точки зрения.
На Смоленской площади считают действия ЕС "еще одной упущенной возможностью" вернуться к конструктивному диалогу с Москвой, отказавшись от "политики ультиматумов", которая ведет в тупик.
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Как напоминает ТАСС, ранее Брюссель ввел рестрикции в отношении главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, командующего Росгвардией Виктора Золотова, руководителей ФСИН и Генпрокуратуры Александра Калашникова и Игоря Краснова.
Захарова назвала действия ЕС "недружественной акцией" и заверила, что они не останутся без "соразмерного ответа".
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Политика , Александр Калашников , Александр Бастрыкин , Виктор Золотов , Игорь Краснов , Мария Захарова , Росгвардия , МИД , ЕС , Совбез ООН , Генпрокуратура РФ , СКР , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Бельгия , Брюссель , Москва , США
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