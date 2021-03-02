Захарова: Санкции ЕС против РФ юридически ничтожны 

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На Смоленской площади считают действия ЕС "еще одной упущенной возможностью" вернуться к конструктивному диалогу с Москвой, отказавшись от "политики ультиматумов", которая ведет в тупик.

Захарова назвала действия ЕС "недружественной акцией" и заверила, что они не останутся без "соразмерного ответа".