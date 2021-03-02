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Владимир Жириновский объявил об уходе из политики в 90 лет 

Говорит Москва 50 минут назад
Жириновский объявил об уходе из политики в 90 лет
Фото: ТАСС
Владимир Жириновский объявил об уходе из политики в 90 лет. Лидер ЛДПР сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва», что заранее написал заявление о сложении полномочий.

«Я сам написал заявления, что прошу освободить меня от всех занимаемых должностей с 1 мая 2036 года в год моего 90-летия. 25 апреля, через 15 лет, мне будет 90 лет. Я заранее написал заявление. Отойду чуть-чуть в сторону, когда мне исполнится 90 лет. Был начальником, стану первый замначальника. Всегда дам дорогу. За мной застоя не будет».

Политик отметил, что поднимает вопрос о своём уходе на каждом съезде партии, однако члены ЛДПР его не отпускают.

«На каждом съезде ставлю вопрос. Не хотят меня отпускать, когда они созреют, немедленно им уступлю дорогу. Как я руководить партией и выступать, чтобы везде звали и приглашали, у них пока ни у кого не получается. Власов, Чернышов, Диденко, Березин, Пьяных — полно молодых депутатов, их голос не слышен. Я даю им дорогу, везде выпихиваю, а они не хотят».

В этом году Владимиру Жириновскому исполнится 75 лет. Он возглавляет ЛДПР с 1990 года [тогда носила название Либерально-демократическая партия Советского Союза].
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Политика , Владимир Жириновский , ЛДПР , Радиостанция "Говорит Москва"
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