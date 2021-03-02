Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Путин упрекнул США за «замерзший» Техас 

Lenta.ru 49 минут назад
Путин упрекнул США за «замерзший» Техас
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с аномальными морозами в США и упрекнул их за «замерзший» Техас, где начался энергетический кризис. Он считает, что ситуацию нужно учитывать при разработке сценариев развития мирового топливно-энергетического комплекса, передает «Интерфакс».

«Вот сейчас Техас замерз, а отогревать ветряные мельницы пришлось такими способами, которые далеки от охраны окружающей среды», — сказал Путин. По его словам, необходимо прорабатывать все возможные сценарии чтобы «гарантировать уверенное развитие наших угледобывающих регионов даже при снижении мирового спроса на уголь».

Говоря об угольной отрасли, президент призвал направлять доходы от экспорта угля в развитие угледобывающих регионов России, а также выстраивать планы на длительную перспективу.
Ранее в США подсчитали многомиллиардный ущерб от разрушительных морозов, которые обрушились на штат Техас в начале 2021 года. По оценке Чака Уотсона (Chuck Watson) из аналитического центра изучения природных катаклизмов Enki Research, потери можно оценить в 80-90 миллиардов долларов.
В конце февраля энергетические компании Техаса оказались на грани массовых дефолтов. Из-за аномальных холодов и снегопада нарушилась их работа, поэтому пришлось экстренно закупать энергию у других поставщиков на фоне резкого роста цен. Кроме того, нетипичные для южных штатов США морозы до минус 18 градусов по Цельсию поставили часть страны на грань дефицита бензина.
Видео дня. За кого вышла замуж актриса Екатерина Шпица
Последние новости
Белоруссия потребует у Литвы экстрадиции Тихановской Белоруссия потребует у Литвы экстрадиции Тихановской В России впервые с октября выявили меньше 11 тысяч случаев коронавируса В России впервые с октября выявили меньше 11 тысяч случаев коронавируса Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Романцев попал в реанимацию Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Романцев попал в реанимацию
Комментарии
Политика , Чак Уотсон , Владимир Путин , Интерфакс , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Полуголую девушку на шее у сноубордиста в Сочи сняли на видео
00:13
Полуголую девушку на шее у сноубордиста в Сочи сняли на видео
Общество
«Опасные игры» мужчин с морем в Сочи сняли на видео
00:38
«Опасные игры» мужчин с морем в Сочи сняли на видео
Общество
Опубликовано видео извержения вулкана Этна
00:15
Опубликовано видео извержения вулкана Этна
В мире Происшествия
Опубликовано видео аварии с участием «Газели» и легковушки на МКАД
00:23
Опубликовано видео аварии с участием «Газели» и легковушки на МКАД
Происшествия
Опубликовано видео ракетного удара Ирана по авиабазе США
01:56
Опубликовано видео ракетного удара Ирана по авиабазе США
Армия Ближний Восток
В день рождения Муцениеце Прилучный сделал подарок Карпович
00:29
В день рождения Муцениеце Прилучный сделал подарок Карпович
Шоу-бизнес
Сожителя матери задержали после смерти ребенка на морозе
00:28
Сожителя матери задержали после смерти ребенка на морозе
Происшествия Криминал
На Тихановскую нашли видеокомпромат
03:12
На Тихановскую нашли видеокомпромат
В мире Политика
«Хотела вытряхнуть мусор»: дворник нашла труп младенца
00:52
«Хотела вытряхнуть мусор»: дворник нашла труп младенца
Происшествия
Спуск лыжников по «плитам смерти» попал на видео
00:48
Спуск лыжников по «плитам смерти» попал на видео
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение