Путин упрекнул США за «замерзший» Техас 

«Вот сейчас Техас замерз, а отогревать ветряные мельницы пришлось такими способами, которые далеки от охраны окружающей среды», — сказал Путин. По его словам, необходимо прорабатывать все возможные сценарии чтобы «гарантировать уверенное развитие наших угледобывающих регионов даже при снижении мирового спроса на уголь».