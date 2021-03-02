«Он один виноват, а все остальные хорошие и умные. А кто поднимал его наверх? Андропов, Громыко и остальных, кто за него голосовал. Почему их не вспоминаете? А остальные 18 миллионов коммунистов по всей стране?» — сетует Жириновский.