Мишустин похвалил гречку в школьной столовой

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил в Барнауле среднюю общеобразовательную школу номер 53. При осмотре учебного заведения глава правительства особое внимание уделил вопросу организации бесплатного горячего питания для школьников младших классов. Такую задачу президент РФ Владимир Путин поставил правительству в январе 2020 года, оглашая ежегодное Послание Федеральному Собранию.

"Это очень важная работа. В свое время, вы помните, к ней внимательно отнесся президент Российской Федерации. Мы сейчас организовали работу по стране, чтобы фактически все дети в начальной школе были обеспечены горячим питанием", — подчеркнул глава кабмина.

В то время, когда Мишустин зашел в столовую, там обедали дети. Он первым делом решил поинтересоваться качеством питания у самих школьников.

"Я с ребятами хотел бы пообщаться, поспрашивать у них", — обратился премьер к директору.

Подойдя к одному из столов, Мишустин спросил школьника, нравится ли ему еда, и мальчик ответил утвердительно. Глава правительства вспомнил эпизод из фильма "Джентльмены удачи", когда воспитатель детского сада говорил, что ракета улетает на Марс и до обеда не вернется, поэтому лучше как следует перекусить. "Помните?" — спросил он у учеников, но современные школьники не вспомнили классику советского кинематографа.

Директор школы Юлия Галкина рассказала, как устроен пищеблок. "На сегодняшний день мы не испытываем никаких проблем с организацией горячего питания. Нас обслуживает комбинат школьного питания. Мы не используем полуфабрикаты, то есть здесь установлено оборудование, которое позволяет готовить пищу", — сообщила она, отметив, что в Алтайском крае реализуется программа сбалансированного питания для школьников.

"Чтобы не быть голословной и быть радушной хозяйкой, мне бы очень хотелось, чтобы вы попробовали, чем сегодня кормят наших детей", — пригласила Галкина Мишустина и сопровождавших его министра просвещения Сергия Кравцова и губернатора региона Виктора Томенко , а также представителей родительского комитета школы. На обед подавали вареную гречку с котлетой и ломтиками отварной моркови. Мишустин принял приглашение. "Вкусно", — похвалил премьер. Он вспомнил, как кормили в его школьные годы: "Это было самое вкусное — котлета с гречкой".

Попробовав основное блюдо, премьер поинтересовался у директора школы, что дают на десерт. Она не преминула похвалить школьную выпечку, которая "расходится на ура". Мишустин повернулся к ученицам за соседним столом и спросил, что они предпочитают на десерт. "Пирожные", — хором ответили девочки. "А пирожные дают что ли в школе?" — уточнила Галкина. Школьницы отрицательно покачали головами. "Любят пирожные, а дают выпечку", — рассмеялся премьер, вспомнив, что в его детстве пирожки с повидлом стоили пять копеек, а с мясом — 10 копеек.

Доклад губернатора и общение с родителями

За импровизированным обедом губернатор края сообщил, что в регионе 1071 школа, где организовано горячее питание для 271 тыс. школьников. По словам Томенко, абсолютно все ученики начальной школы обеспечены горячим питанием. Он также отметил большую помощь федерального центра, благодаря которой практически для половины школ было закуплено различное оборудование, примерно в 250 школах были проведены ремонтные работы.

Премьер-министр коротко переговорил с представителями родительского комитета, рассказавшими, как организована система контроля качества и взаимодействия с руководством школы. Все они хвалили школьное питание, особо отмечая, что оно бесплатное.

За столом в школьной столовой Мишустин провел небольшое совещание о том, какой ассортимент должен быть представлен в школьном буфете. Этот вопрос подняла директор. Родители единогласно проголосовали за отсутствие чипсов и фастфуда. По общему мнению, обязательно должны быть соки, чай и выпечка. "Можно рационализаторское предложение? Водичку ребенку тоже надо. Помимо компота, чая, сладких соков, полезна вода", — подвел итог дискуссии Мишустин. "Детки, пейте воду обязательно, — посоветовал глава правительства, обращаясь к детям. — Запомните мой совет и всегда будете здоровыми".