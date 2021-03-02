Милонов попросил МВД проверить Навальную на двойное гражданство 

«К сожалению, данный факт не получил должных разъяснений со стороны виновницы информационного повода: никто не соизволил четко и внятно объяснить генезис появления подобных подозрений. Высокая интенсивность посещения ФРГ в последние месяцы обозначенной персоной и появление сведений о двойном гражданстве в совокупности дает повод для неоднозначных размышлений и подозрений», — сказано в запросе парламентария.