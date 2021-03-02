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Милонов попросил МВД проверить Навальную на двойное гражданство 

Артём Кульша 1 час назад
Милонов попросил МВД проверить Навальную на двойное гражданство
Фото: РИА Новости
МВД должно проверить наличие гражданства Германии у жены Алексея Навального (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента. — Прим. ред.) Юлии. Соответствующий запрос, как сообщает РИА Новости, направил депутат Государственной думы Виталий Милонов.
В феврале, как сообщал «Рамблер», дизайнер Артемий Лебедев заявил в своем телеграме сначала о том, что у Навальной есть немецкое гражданство, а потом — что это фейк. Он извинился перед Навальной. Она не приняла извинения, назвав дизайнера трусом и великовозрастным маменькиным сынком.
В Министерстве иностранных дел Германии назвали изображение немецкого идентификационного удостоверения Навальной, которое опубликовал Лебедев, фальшивым.
Тем не менее сегодня Милонов направил в Министерство внутренних дел России запрос с просьбой проверить наличие у Навальной двойного гражданства или вида на жительства (долговременной визы) иностранного государства.

«К сожалению, данный факт не получил должных разъяснений со стороны виновницы информационного повода: никто не соизволил четко и внятно объяснить генезис появления подобных подозрений. Высокая интенсивность посещения ФРГ в последние месяцы обозначенной персоной и появление сведений о двойном гражданстве в совокупности дает повод для неоднозначных размышлений и подозрений», — сказано в запросе парламентария.

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Комментарии 3
Политика , Алексей Навальный , Артемий Лебедев , Виталий Милонов , Фонд борьбы с коррупцией , Госдума , Минюст РФ , МВД
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